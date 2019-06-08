Украинский футбольный тренер умер прямо на футбольном поле

Украинский футбольный тренер Геннадий Гуртовенко вчера, 7 июня, умер прямо на футбольном поле, сообщает официальная страница Десны в фейсбуке.
Геннадий Гуртовенко ранее работал в структуре Десны в детско-спортивной школе, а его воспитанник Александр Кожемяченко провел за Десну больше 200 встреч и забил 100 голов за клуб.
Смерть наступила в городе Мена Черниговской области, где Геннадий Гуртовенко возглавлял местный клуб ДЮСШ-Мена.
По всей видимости, тренеру стало плохо во время тренировки. Причины смерти не уточняются.