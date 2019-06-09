Дарио Срна покидает Кальяри

Новости спорта: Всего один год хорватский экс-капитан «Шахтера» провел на Сардинии.

Правый фулбек «Кальяри» Дарио Срна, известный в Украине по многолетним выступлениям за «Шахтер», покидает нынешний клуб, сообщает TMW со ссылкой на La Nuova Sardegna.

Вероятно, это связано с тем, что боссы сардинского клуба готовы были продлить контракт со Срной лишь при условии двукратного понижения зарплаты футболиста – с 1 миллиона евро в год до 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что Срна, понимая ситуацию, начинает подыскивать для себя новые варианты. Завершать карьеру 37-летний ветеран, очевидно, пока не планирует.