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Швейцария - Англия: составы команд на матч Лиги наций

Швейцария - Англия: составы команд на матч Лиги наций
15:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд на поединок за третье место в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Англии.

И полного календарного года не прошло, а сборная Англии опять вынуждена проводить поединок лишь за "бронзовые" награды международного форума. По сравнению с матчем против Нидерландов, в стартовом составе "трех львов" наблюдается сразу несколько изменений. Участники финала недавно минувшего розыгрыша Лиги чемпионов присоединятся к партнерам с первых минут, а "разгонять" атаки коллектива Саутгейта будет Джесси Лингард. Сборная Швейцарии ответила изменением расстановки, а также появлением на поле Эдмилсона Фернандеса, который неплохо вышел на замену во втором тайме матча против Португалии.

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Эльведи, Шер — Джака, Э. Фернандес — Мбабу, Шакири, Фрелер, Родригес — Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлен, Мубанж, Ланг, Окафор, Штеффен, Цубер, Бенито, Айети, Закария, Соу, Дрмич.

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Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз — Дайер, Делф — Алли, Лингард, Стерлинг — Кейн.

Запасные: Батленд, Хитон, Уокер, Стоунз, Хендерсон, Санчо, Чилвелл, Кин, Райс, Баркли, Рашфорд, Уилсон.

Матч Швейцария — Англия начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Сборная Англии, Сборная Швейцарии, Футбол, Новости футбола, Лига Наций.
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