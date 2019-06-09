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Реал представил форму из пластика

Реал представил форму из пластика
16:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Реал» представил форму, в которой игроки будут выходить на предматчевые тренировки в сезоне-2019/20.

Экипировка выполнена в классическом для «Реала» белом цвете. При этом на форме присутствуют серые пятна.

Разработкой данной формы занималась немецкая компания adidas совместно с Parley for the Oceans — организацией по защите мирового океана от загрязнения пластиком. В основе экипировки — переработанные пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пакеты, которые были выловлены из прибрежных вод. Фото доступно на странице «Реала» в «Твиттере».

В минувшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 68 очков и на 19 очков отстав от триумфатора первенства — «Барселоны». В Лиге чемпионов «сливочные» преодолели групповой этап, однако вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Аяксу». В Кубке Испании мадридская команда также не добилась успеха, потерпев поражение от «Барселоны» в двухматчевом полуфинальном противостоянии.

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Форма, Ла Лига, Примера, ФК Реал Мадрид.
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