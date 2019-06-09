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Португалия - Нидерланды: онлайн-трансляция финала Лиги наций
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Финал Лиги наций Португалия - Нидерланды: составы команд

Финал Лиги наций Португалия - Нидерланды: составы команд
20:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Роналду и ван Дейк — в стартовых составах.

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Нидерландов на финальный матч Лиги Наций УЕФА, который состоится сегодня, 9 июня.

Португалия: Патрисиу - Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру - Перейра, Карвальо, Б. Фернандеш - Б. Силва, Роналду, Гедеш

Запасные: Са, Бету, Канселу, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Фелиш

Нидерланды: Силлессен - Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд - де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - Бергвейн, Депай, Бабель

Запасные: Вермеер, Бизот, Хатебур, Аке, Преппер, Промес, ван Аанхолт, де Врей, Строотман, Вильена, Л. де Йонг, ван де Беек.

Встреча состоится в Порту на стадионе «Драгау».

Начало матча в 21:45.

В полуфинале Португалия добилась победы в матче со Швейцарией (3:1), Нидерланды с тем же счётом оказались сильнее сборной Англии.

Напомним, в матче за третье место Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти (0:0, пен. 6-5).

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Сборная Португалии, Сборная Нидерландов, Евро-2020, Отбор на Евро-2020.
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