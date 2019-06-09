Португалия - Нидерланды: онлайн-трансляция финала Лиги наций

Новости спорта: Сборные Португалии и Нидерландов определят первого в истории победителя Лиги наций.

Победитель турнира получит призовые в размере 10,5 миллионов евро, финалист - в размере 9 миллионов.

Сборная Португалии в розыгрыше Лиги наций заняла первое место в одной группе с Италией и Польшей, а в полуфинале обыграла Швейцарию (3:1).

Нидерланды вышли из группы с Францией и Германией, а в матче 1/2 финала в овертайме обыграли Англию - 3:1.

Главный арбитр матча - Альберто Ундиано Мальенко из Испании. Для него этот поединок - последний в карьере.

ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Начало матча в 21:45

Португалия: Патрисиу - Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру - Перейра, Карвальо, Б. Фернандеш - Б. Силва, Роналду, Гедеш

Запасные: Са, Бету, Канселу, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Фелиш

Нидерланды: Силлессен - Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд - де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - Бергвейн, Депай, Бабель

Запасные: Вермеер, Бизот, Хатебур, Аке, Преппер, Промес, ван Аанхолт, де Врей, Строотман, Вильена, Л. де Йонг, ван де Беек.

Напомним, в матче за третье место Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти (0:0, пен. 6-5).

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу португальской сборной по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 2,40. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,30, а победа сборной Нидерландов - 3,15.