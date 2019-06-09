Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
Португалия 1:0 Нидерланды: LIVE 2-й тайм
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Украинская каратистка Терлюга выиграла турнир в Шанхае
Украинская каратистка Терлюга выиграла турнир в Шанхае
Головкин - Роллс: полный бой (Видео)
Головкин - Роллс: полный бой (Видео)

Португалия - победитель первой Лиги наций

Смотрите фото (6)
Португалия - победитель первой Лиги наций
23:39 Вс, 9 Июнь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборные Португалии и Нидерландов определили первого в истории победителя Лиги наций.

Завершился финальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Нидерландов. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау».

Победу в игре одержали хозяева финальной части турнира. Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Его автором стал Гонсалу Гуэдеш. Вингер «Валенсии», получив мяч от Бернарду Силвы, пробил примерно с линии штрафной площади соперника в левый от Яспера Силлессена угол ворот. Голкипер нидерландцев, несмотря на то, что дотянулся до мяча, спасти свою команду от гола не смог.

Таким образом, Португалия стала первым победителем турнира Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов стала второй. Национальная команда Англии, обыгравшая в серии пенальти сегодня днём швейцарцев, заняла 3-е место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Сборная Португалии, УЕФА, Сборная Нидерландов, Лига Наций, ЛН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
03 Финал Лиги наций Португалия - Нидерланды: составы команд
04 Слова Шевченко перед матчем Украина - Люксембург
05 Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь