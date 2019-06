Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду

Пресс-служба Лиги наций в «Твиттере» опубликовала символическую сборную плей-офф турнира.

В команде четыре представителя триумфатора соревнования Португалии и четыре игрока Нидерландов, потерпевших поражение в финале. При этом места в составе не нашлось защитнику и капитану серебряных призёров Вирджилу ван Дейку.

Символическая сборная плей-офф Лиги наций: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Матейс де Лигт (Нидерланды), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Нидерланды), Бернанду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).

The #NationsLeague team of the finals!

Based on the FedEx Performance Zone pic.twitter.com/SiDvaZPtn0

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 9 июня 2019 г.