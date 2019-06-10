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Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду

Символическая сборная плей-офф Лиги наций: от Пикфорда до Роналду
14:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Роналду, де Лигт и Депай вошли в сборную плей-офф Лиги наций, ван Дейк — нет.

Пресс-служба Лиги наций в «Твиттере» опубликовала символическую сборную плей-офф турнира.

В команде четыре представителя триумфатора соревнования Португалии и четыре игрока Нидерландов, потерпевших поражение в финале. При этом места в составе не нашлось защитнику и капитану серебряных призёров Вирджилу ван Дейку.

Символическая сборная плей-офф Лиги наций: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Матейс де Лигт (Нидерланды), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Нидерланды), Бернанду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).

Напомним, финальная стадия Лиги наций проходила в Португалии. В финальном матче, который состоялся накануне, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту хозяева турнира победили Нидерланды со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Гонсалу Гуэдеш. В игре за третье место Англия одолела Швейцарию в серии пенальти.

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Сборная Португалии, УЕФА, Новости футбола, Лига Наций.
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