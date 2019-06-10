Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Астон Вилла подписала экс-футболиста Аякса

Астон Вилла подписала экс-футболиста Аякса
14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:

Анвар Эль-Гази подписал с "Астон Виллой" четырехлетний контракт – голландец выступал за англичан в сезоне 2018/19 на правах аренды, футболист принадлежал французскому "Лиллю". Официальный сайт клуба из Бирмингема сообщает, что теперь Анвар – полноправный футболист "Астон Виллы".

24-летний исполнитель был основным игроком клуба в минувшем сезоне (37 матчей, 6 голов). Отметим, что он помог коллективу в финале плей-офф за право играть в АПЛ.

Также в активе Эль-Гази 2 поединка за национальную команду Нидерландов.

Анвар – воспитанник амстердамского "Аякса" (100 поединков, 23 гола). Переезд из Голландии во Францию представлял собой переход в "Лилль" (44 матча, 6 мячей).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Анвар Эль-Гази.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
03 Реал определился с будущим Лунина
04 Португалия - победитель первой Лиги наций
05 Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь