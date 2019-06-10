Астон Вилла подписала экс-футболиста Аякса

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Анвар Эль-Гази подписал с "Астон Виллой" четырехлетний контракт – голландец выступал за англичан в сезоне 2018/19 на правах аренды, футболист принадлежал французскому "Лиллю". Официальный сайт клуба из Бирмингема сообщает, что теперь Анвар – полноправный футболист "Астон Виллы".

24-летний исполнитель был основным игроком клуба в минувшем сезоне (37 матчей, 6 голов). Отметим, что он помог коллективу в финале плей-офф за право играть в АПЛ.

Также в активе Эль-Гази 2 поединка за национальную команду Нидерландов.

Анвар – воспитанник амстердамского "Аякса" (100 поединков, 23 гола). Переезд из Голландии во Францию представлял собой переход в "Лилль" (44 матча, 6 мячей).