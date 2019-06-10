Отбор Евро-2020: расписание матчей 10 июня

Сегодня сборная Украины сыграет четвертый матч отбора на Евро-2020 против сборной Люксембурга. Матч состоится во Львове, начало в 21:45.
Напомним, накануне украинцы разгромили сербов со счетом 5:0.
Расписание матчей 10 июня (понедельник)
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
группа A
21:45 Чехия - Черногория
21:45 Болгария - Косово
группа B
21:45 УКРАИНА - Люксембург ТРК Украина
21:45 Сербия - Литва
группа D
21:45 Ирландия - Гибралтар
21:45 Дания - Грузия
группа F
21:45 Мальта - Румыния
21:45 Фарерские острова - Норвегия
21:45 Испания - Швеция Футбол 2
группа G
21:45 Польша - Израиль
21:45 Латвия - Словения
21:45 Северная Македония - Австрия