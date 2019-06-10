Отбор Евро-2020: расписание матчей 10 июня

Новости спорта: Представляем расписание всех матчей отбора на Евро-2020, которые пройдут 10 июня.

Сегодня сборная Украины сыграет четвертый матч отбора на Евро-2020 против сборной Люксембурга. Матч состоится во Львове, начало в 21:45. Напомним, накануне украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Расписание матчей 10 июня (понедельник) Чемпионат Европы 2020 Квалификация группа A 21:45 Чехия - Черногория 21:45 Болгария - Косово группа B 21:45 УКРАИНА - Люксембург ТРК Украина 21:45 Сербия - Литва группа D 21:45 Ирландия - Гибралтар 21:45 Дания - Грузия группа F 21:45 Мальта - Румыния 21:45 Фарерские острова - Норвегия 21:45 Испания - Швеция Футбол 2 группа G 21:45 Польша - Израиль 21:45 Латвия - Словения 21:45 Северная Македония - Австрия