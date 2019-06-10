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Украина - Люксембург: онлайн-трансляция матча

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Украина - Люксембург: онлайн-трансляция матча
21:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция матча квалификации Евро-2020 между Украиной и Люксембургом.

Сборная Украины встретится с Люксембургом в матче 4 тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры не сомневаются в победе команды Шевченко, которая недавно разгромила Сербию.

УКРАИНА 1:0 ЛЮКСЕМБУРГ

Гол: Яремчук 6

19' - И все же Люксембург остро огрызвается. Жерсон Родригес слету выстрелил - в паре метров от ворот.

14' - Зинченко не забил один-на-один. Выше ворот, но будет угловой.

13' - Баррейро Мартинс из-за штрафной пробил в нижний угол — Пятов отразил мяч на угловой.

8' - Опасно! Степаненко пробил головой и мяч полетел в перекладину.

6' - ГОЛ! Яремчук забивает головой после навеса от Малиновского (правой ногой).

5' - Удар Коноплянки - угловой.

2' - Первая атака украинцев - никто так и не смог нанести удар. Защита гостей плотно отработала.

Матч начался

Стартовые составы:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка, Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Шапаренко, Безус, Кравец, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Люксембург: Морис — Шано, Жерсон, К. Мартинс, да Мота, В. Тилль, О. Тилль, Баррейру Мартинш, Родригес, Янс, Мартенс.

Запасные: Шон, Т.Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович.

Ситуация в группе В перед матчем

За победу в группе В, кроме Украины и Люксембурга, борются Португалия, Сербия и Литва.

Из вызванных на сбор национальной команды игроков Андрей Шевченко не включил в заявку на этот матч нападающего Артема Беседина и правого защитника Богдана Бутко. Зато вернулись в распоряжение тренера Марлос и Николай Шапаренко. Сборная Люксембурга не испытывает кадровых проблем.

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Сборная Украины, Евро-2020, Сборная Люксембурга, Отбор Евро-2020.
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