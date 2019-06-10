Ротань провел матч за клуб из Киевской области

Новости спорта: Специалист всячески поддерживает форму.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сыграл товарищеский матч за ФК Диназ-2 в против бзовского Авангарда (6:0).

Бывший игрок Днепра и Динамо продемонстрировал хорошую игру, сумел оформить на свой счет дубль и сделать ассист.

Команду Диназ-2 тренирует известный украинский специалист - Анатолий Блазунь. Также за клуб выступает известный украинский футболист - Борис Шевелюк, который и стал инициатором приглашения Ротаня в команду.

Напомним, ранее сообщалось, что Молодежная сборная Украины, под руководством Рулана Ротаня, стала победителем Мемориала Лобановского.