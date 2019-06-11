Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча

Новости спорта: Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал непростую победу своей команды над Люксембургом.

В очередном матче отбора на Евро-2020 сине-желтые взяли верх благодаря единственному голу Романа Яремчука. После поединка наставник украинцев Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

"Победный состав не меняют. Ребята были в хорошем состоянии. Да, я понимал, что кто-то будет уставать, и мы пытались делать замены. Были проблемы на правом фланге, Караваев устал, но у нас вылетел Бутко… Было бы неправильно менять структуру игры и вводить нового человека, который не выступал на этой позиции.

Мы добились сегодня трех важнейших очков. Мы знали, что будет тяжелейшая игра и задачу сегодня выполнили", - говорит тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Свою речь перед футболистами на кануне игры, Шевченко прокомментировал так: "Слова выходят от сердца и к ним специально никто не готовится, если ребята почувствовали мою энергию и реакцию, значит я правильно подобрал слова".

По словам тренера, вторая спаренная игра всегда дается тяжело, но результат не имеет никакого значения, главное это победа.

Сегодня нам надо было реализовывать свои моменты в первом тайме. При счете 1:0 силы начали уходить и рисковать никто не хотел. Сборная где-то отошла, заняла правильную позицию. Мы пытались забить второй мяч в результате быстрого выхода из обороны в атаку. Голевые моменты и предпосылки к ним были. В итоге мы добились важной победы. Я думаю, болельщики на стадионе понимали всю сложность и значение этого матча.

Я благодарен Львову за теплый прием. Я не помню, чтобы команда играла два матча на одном стадионе, и все билеты были проданы. Спасибо болельщикам за настоящую поддержку, которая прибавила сил нашей сборной. Мы не просто так взяли здесь шесть очков", - уверен Шевченко