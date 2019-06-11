Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча

Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
08:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал непростую победу своей команды над Люксембургом.

В очередном матче отбора на Евро-2020 сине-желтые взяли верх благодаря единственному голу Романа Яремчука. После поединка наставник украинцев Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

"Победный состав не меняют. Ребята были в хорошем состоянии. Да, я понимал, что кто-то будет уставать, и мы пытались делать замены. Были проблемы на правом фланге, Караваев устал, но у нас вылетел Бутко… Было бы неправильно менять структуру игры и вводить нового человека, который не выступал на этой позиции.

Мы добились сегодня трех важнейших очков. Мы знали, что будет тяжелейшая игра и задачу сегодня выполнили", - говорит тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Свою речь перед футболистами на кануне игры, Шевченко прокомментировал так: "Слова выходят от сердца и к ним специально никто не готовится, если ребята почувствовали мою энергию и реакцию, значит я правильно подобрал слова".

По словам тренера, вторая спаренная игра всегда дается тяжело, но результат не имеет никакого значения, главное это победа.

Сегодня нам надо было реализовывать свои моменты в первом тайме. При счете 1:0 силы начали уходить и рисковать никто не хотел. Сборная где-то отошла, заняла правильную позицию. Мы пытались забить второй мяч в результате быстрого выхода из обороны в атаку. Голевые моменты и предпосылки к ним были. В итоге мы добились важной победы. Я думаю, болельщики на стадионе понимали всю сложность и значение этого матча.

Я благодарен Львову за теплый прием. Я не помню, чтобы команда играла два матча на одном стадионе, и все билеты были проданы. Спасибо болельщикам за настоящую поддержку, которая прибавила сил нашей сборной. Мы не просто так взяли здесь шесть очков", - уверен Шевченко

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Страшный нокаут, после которого боксер отделался лишь синяками (Видео)
03 Игрок Люксембурга: Хотим навязать Украине борьбу
04 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
05 Украина - Люксембург: составы команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь