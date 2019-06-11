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Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины

Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
08:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение от Украины.

После отборочного поединка Евро-2020 между национальными сборными Украины и Люксембурга, который закончился победой Украины со счетом 1:0, главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц дал послематчевую пресс-конференцию.

"Сборная Украины выдала хороший матч, начала в хорошем темпе, но далее он падал. Во втором тайме у нас игра пошла лучше, но нам не удалось сравнять счет. Надеюсь Украина и далее в группе будет топ фаворитом", - говорит Люк Хольц.

По словам тренера сборной Люксембурга, он ничего экстраординарного не говорил в перерыве игрокам, сказал им, что бы продолжали играть, как и раньше:

"Какими словами изменил игру в перерыве? Я не тот тренер, который кричит в раздевалке. По моему мнению, должно быть доверие между игроками и тренером. Сказал игрокам играть так же, как это было в начале матча. Единственная проблема, которая у нас была в первом тайме – это высокий темп сборной Украины", - отметил Хольц.

Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

"После игры Шевченко подошел и сказал – почему вы нам постоянно доставляете столько проблем на поле? Это было такое признание хорошей игры нашей команды", - добавил наставник Люксембурга.

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