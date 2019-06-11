Ювентус намерен приобрести четырех игроков Реала

Новости спорта: Мадридцы могут продать футболистов, чтобы сбалансировать бюджет.

Руководство итальянского Ювентуса планирует приобрести сразу четырех игроков испанского Реала. Об этом сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что туринский клуб заинтересован в услугах защитника Марсело, а также хавбеков Иско, Хамеса Родригеса и Дани Себальоса.

Сообщается, что Реал готов пойти на продажу этих футболистов. Мадридскому клубу нужно заработать на трансферном рынке 300 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам проговорился о трансфере защитника Лиона в Реал.