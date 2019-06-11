Фонсека трогательно попрощался с Шахтером

Новости спорта: Паулу Фонсека написал прощальное письмо в адрес всех причастных к донецкому клубу после перехода в Рому.

С сегодняшнего дня уже бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека написал прощальное письмо в адрес всех причастных к донецкому клубу после перехода в Рому. Наставник остался доволен Украиной, всех поблагодарил, а также намекнул на возможное возвращение в будущем. Текст приводит официальный сайт Горняков.

«Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с Шахтером. Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в Шахтере семью, а в Украине – свой второй дом».

«Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрел, – это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.

Я благодарен президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех – заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы – сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой Шахтера: директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду».

«Я горжусь временем, проведенным в Шахтере. Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел Донбасс Арены, не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце Шахтера – в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там».

«Уходя, я желаю Шахтеру вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер Шахтера, но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-черную семью и ждать новых побед.

Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания».

Пауло Фонсека возглавлял Шахтер с лета 2016 года. Под его руководством Горняки завоевали восемь трофеев, среди которых три титула чемпионов Украины.

Ранее стало известно, что Рома заплатит за Фонсеку полтора миллиона евро и проведет с Шахтером товарищеский матч.

Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в рамках Серии А, из-за чего осталась без путевки в Лигу чемпионов.