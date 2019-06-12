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Буффон может заменить Касильяса

Буффон может заменить Касильяса
04:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легендарный голкипер рассматривается в качестве замены Касильясу в Порту.

Экс-голкипер сборной Италии, туринского Ювентуса и французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон попал в список интересов Порту. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, легендарный итальянец рассматривается португальским клубом, как замена Икеру Касильясу, который вряд ли сможет продолжить карьеру после перенесенного инфаркта.

Отметим, что Буффон достанется Порту абсолютно бесплатно, поскольку опытный вратарь покинул ПСЖ этим летом на правах свободного агента.

В минувшем сезоне за парижский клуб ДжиДжи провел 25 матчей, в которых пропустил 25 голов.

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Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс.
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