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Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира

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Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
20:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Украины впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира.

Сегодня, 11 июня, проходил полуфинальный поединок чемпионата мира U-20, в котором встречались сборные Украины и Италии. Матч проходил в польском городе Гдыня.

На 65-й минуте Сергей Булеца открыл счет в матча: Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0. Смотрите видео гола.

Концовку матча сборная Украины доигрывала в меньшинстве. На 79-й минуте Денис получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем.

На 90+2 минуте Италия забила гол, однако он был отменен после просмотра момента с помощью VAR — Джалука Скамакка ударил Бондаря локтем.

Соперник сборной Украины определится в другом полуфинальном матче Эквадор U-20 - Южная Корея U-20. Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.

Финал состоится 15 июня в городе Лодзи.

Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Чемпионат мира U-20. Полуфинал.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0

Гол: Сергей Булеца (65)

Предупреждения: Даниил Сикан (1), Денис Попов (55) – Раньери (75)

Удаление: Денис Попов (90, второе предупреждение)

Украина: Андрей Лунин, Даниил Бескоровайный, Валерий Бондарь, Денис Попов, Максим Чех (Алексей Хахлёв, 69), Виктор Корниенко, Сергей Булеца (Александр Сафронов, 83), Кирилл Дрышлюк, Ефим Конопля, Алексей Кащук, Даниил Сикан (Владислав Супряга, 63)

Италия: Плиццари, Трипалделли (Оливьери, 84), Дель Прато, Габбиа, Фраттези (Алберико, 46), Раньери, Белланова, Пеллегрини, Эспозито (Капоне, 73), Пинамонти, Скамакка

Арбитр: Рафаэл Клаус (Бразилия)

«Gdyna stadium» (Гдыня, Польша)

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