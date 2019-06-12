Малиновский – лучший ассистент отбора Евро-2020

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины после четырех туров делит первое место с Мемфисом Депаем.

Для сборной Украины завершился 4-й тур квалификации на Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко добыла 3 победы (дважды на Люксембургом (2:1), (1:0) и в матче с Сербией (5:0) и один раз сыграла вничью (1:1).

Среди лучших ассистентов отбора лидирует полузащитник Украины –Руслан Малиновский. У него – 3 голевые передачи (2 в матче с Сербией, и одна – с Люксембургом).

Первое место Малиновский делит с хавбеком сборной Голландии Мемфисом Депаем, у него также 3 ассиста.

Напомним, ровно 7 лет назад сборная Украины добыла единственную в истории победу на чемпионатах Европы.