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Малиновский – лучший ассистент отбора Евро-2020

Малиновский – лучший ассистент отбора Евро-2020
06:05 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины после четырех туров делит первое место с Мемфисом Депаем.

Для сборной Украины завершился 4-й тур квалификации на Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко добыла 3 победы (дважды на Люксембургом (2:1), (1:0) и в матче с Сербией (5:0) и один раз сыграла вничью (1:1).

Среди лучших ассистентов отбора лидирует полузащитник Украины –Руслан Малиновский. У него – 3 голевые передачи (2 в матче с Сербией, и одна – с Люксембургом).

Первое место Малиновский делит с хавбеком сборной Голландии Мемфисом Депаем, у него также 3 ассиста.

Напомним, ровно 7 лет назад сборная Украины добыла единственную в истории победу на чемпионатах Европы.

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Сборная Украины, Новости футбола, Руслан Малиновский, УАФ.
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