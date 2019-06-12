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Павелко поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал ЧМ-2019

Павелко поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал ЧМ-2019
07:24 Сегодня Телеграф АУФ

Новости спорта: Андрей Павелко на своей странице в Facebook поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал юношеского чемпионата мира.

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал юношеского чемпионата мира.

«Сборная Украины U-20 творит новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира. Сине-желтые добывают историческую победу над сборной Италии – 1:0. Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой дисциплинированный футбол до последних секунд матча.

Сборная победителей. Сегодняшний полуфинал, в частности, отмененный после просмотра арбитром видеоповтора гол итальянцев, в очередной раз доказывает, насколько важную роль в современном футболе играет система VAR, которая скоро заработает и в Украине.

Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира

Большая благодарность и поздравление всем болельщикам, которую поддерживают сборную в Польше, футболистам и команде Александра Петракова за историческую победу. Готовимся к финалу. Слава Украине!».

Напомним, в финале чемпионата мира Украина U-20 встретится с Южной Кореей. Начало матча – 15-го июня в 19:00.

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Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, АУФ.
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