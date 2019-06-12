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Среда, 12.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
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Определился соперник сборной Украины в финале ЧМ-2019

Определился соперник сборной Украины в финале ЧМ-2019
08:32 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Юношеская команда Южной Кореи минимально обыграла Эквадор.

Сборная Южной Кореи стала вторым финалистом молодежного чемпионата мира-2019, который проходит в Польше. В полуфинальной встрече корейцы минимально обыграли сборную Эквадора – 1:0. Победный гол на 39-й минуте забил Джун Чой.

Напомним, что впервые в своей истории молодежная сборная Украины, возраст до 20 лет, сыграет в финале чемпионата мира по футболу. Сегодня в полуфинальном поединке наша команда обыграла Италию – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 65-й минуте, когда прострел Конопли замкнул с пределов штрафной Булеца.

"Я очень счастлив, что мы победили. Доволен ребятами – это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы", – заявил после матча главный тренер нашей команды Александр Петраков.

Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира

Финальный матч чемпионата мира Украина – Южная Корея пройдет 15 июня Лодзе. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Южной Кореи U-20, ЧМ U-20 по футболу.
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