Реал готовится к масштабной презентации Азара

Новости спорта: В четверг, 13 июня, состоится презентация полузащитника Эдена Азара в качестве игрока Реала.

В четверг, 13 июня, состоится презентация полузащитника Эдена Азара в качестве игрока Реала. Об этом сообщает Marca.

В клубе ожидают, что мероприятие посетит больше 70 тысяч человек. Именно столько людей было на презентации форварда Криштиану Роналду в 2009-м году.

По информации источника, руководство "сливочных" надеется обеспечить еще более эффектное и масштабное представление бельгийского хавбека. С этой целью клуб планирует подготовить несколько "приятных неожиданностей" для гостей мероприятия.

Напомним, Реал объявил о подписании Азара 7 июня. Игрок был приобретен у Челси за 100 млн евро. Сам игрок заявил, что играть за Королевский клуб всегда было его мечтой.