Шахтер придумал способ бесплатно заполучить тренера Витории

Новости спорта: Шахтер не станет платить Витории Гимарайнш один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером Луишом Каштру.

Шахтер не станет платить Витории Гимарайнш один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером Луишом Каштру, сообщает Guimaraesdigital.com.

Горняки намерены еще на год оставить защитника Додо в аренде в португальском клубе. Таким образом, Шахтеру не придется выплачивать денежную компенсацию за Каштру.

Напомним, что донецкий клуб видит в тренере Витории замену ушедшему в Рому Паулу Фонсеке. По информации A Bola Каштру подпишет с Горняками контракт на два года.

Отметим, что 20-летний Додо весь минувший сезон провел в аренде в Витории. На счету бразильца 12 матчей за португальский клуб, 2 гола и 2 результативные передачи.

В завершившемся сезоне Витория Гимарайнш во главе с Луишем Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.

Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ и Кубок Украины.