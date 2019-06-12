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Шахтер придумал способ бесплатно заполучить тренера Витории

Шахтер придумал способ бесплатно заполучить тренера Витории
10:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Шахтер не станет платить Витории Гимарайнш один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером Луишом Каштру.

Шахтер не станет платить Витории Гимарайнш один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером Луишом Каштру, сообщает Guimaraesdigital.com.

Горняки намерены еще на год оставить защитника Додо в аренде в португальском клубе. Таким образом, Шахтеру не придется выплачивать денежную компенсацию за Каштру.

Напомним, что донецкий клуб видит в тренере Витории замену ушедшему в Рому Паулу Фонсеке. По информации A Bola Каштру подпишет с Горняками контракт на два года.

Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому

Отметим, что 20-летний Додо весь минувший сезон провел в аренде в Витории. На счету бразильца 12 матчей за португальский клуб, 2 гола и 2 результативные передачи.

В завершившемся сезоне Витория Гимарайнш во главе с Луишем Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.

Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ и Кубок Украины.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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