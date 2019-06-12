Лунин - о выходе сборной Украины (U-20) в финале ЧМ-2019

Новости спорта: Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над Италией (1:0) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над Италией (1:0) в полуфинале молодежного чемпионата мира. Голкипер отметил, что теперь все мысли команды лишь о финале против Южной Кореи.

«Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади — в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале», — цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

Андрей отметил, что Италия — очень сильная команда и поединок получился тяжелым. Также вратарь считает, что арбитр правильно отменил гол итальянцев в компенсированное время.

«Хорошая команда, дисциплинированная. Италия грамотно играла, у нее выносливые футболисты. Нам было сложно. Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение».

Финальный поединок мирового первенства Украина — Южная Корея пройдет в субботу, 15 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.