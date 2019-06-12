Скачать
Среда, 12.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Далакян – Таворнхам: где и когда смотреть бой
Далакян – Таворнхам: где и когда смотреть бой
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня

Лунин - о выходе сборной Украины (U-20) в финале ЧМ-2019

Лунин - о выходе сборной Украины (U-20) в финале ЧМ-2019
10:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над Италией (1:0) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин поделился эмоциями от победы над Италией (1:0) в полуфинале молодежного чемпионата мира. Голкипер отметил, что теперь все мысли команды лишь о финале против Южной Кореи.

«Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади — в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале», — цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

Андрей отметил, что Италия — очень сильная команда и поединок получился тяжелым. Также вратарь считает, что арбитр правильно отменил гол итальянцев в компенсированное время.

Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира

«Хорошая команда, дисциплинированная. Италия грамотно играла, у нее выносливые футболисты. Нам было сложно. Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение».

Финальный поединок мирового первенства Украина — Южная Корея пройдет в субботу, 15 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
02 Наставник сборной Украины U-20 прокомментировал выход в финал ЧМ-2019
03 Стоимость Малиновского выросла на несколько миллионов евро
04 Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019
05 Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь