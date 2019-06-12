Украинские футболисты поддержали Олимпик (Видео)

Новости спорта: В поддержку донецкого "Олимпика" известные украинские игроки и экс-олимпийцы записали видеоролик.

В флешмобе приняли участие Владимир Приемов ("Витебск"), Зураб Очигава ("Днепр-1"), Михаил Сергийчук ("Десна"), Виталий Гошкодеря ("Черноморец"), Руслан Кисиль ("Колос"), Иван Матяж ("Авангард") и Юрий Захаркив ("Земплин").

Донецкий клуб может не получить аттестат на следующий сезон из-за отсутствия команд U-21 и U-19.

Напомним, что сегодня состоится собрание УПЛ, на котором должна быть решена судьба донецкого "Олимпика". КДК УАФ дисквалифицировал две молодежные команды "Олимпика" за участие в договорных матчах, в то время как по регламенту, наличие молодежных команд у клубов УПЛ является обязательным.