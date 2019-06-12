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Украинские футболисты поддержали Олимпик (Видео)

Украинские футболисты поддержали Олимпик (Видео)
13:08 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: В поддержку донецкого "Олимпика" известные украинские игроки и экс-олимпийцы записали видеоролик.

В флешмобе приняли участие Владимир Приемов ("Витебск"), Зураб Очигава ("Днепр-1"), Михаил Сергийчук ("Десна"), Виталий Гошкодеря ("Черноморец"), Руслан Кисиль ("Колос"), Иван Матяж ("Авангард") и Юрий Захаркив ("Земплин").

Донецкий клуб может не получить аттестат на следующий сезон из-за отсутствия команд U-21 и U-19.

Напомним, что сегодня состоится собрание УПЛ, на котором должна быть решена судьба донецкого "Олимпика". КДК УАФ дисквалифицировал две молодежные команды "Олимпика" за участие в договорных матчах, в то время как по регламенту, наличие молодежных команд у клубов УПЛ является обязательным.

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ФК Олимпик, УПЛ, Премьер-лига, Новости футбола.
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