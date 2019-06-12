На канале "Футбол" прокомментировали информацию об уходе Вацко

Новости спорта: Появилась информация, что Виктор Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол 1/2.

Футбольный комментатор Виктор Вацко продолжает работать на телеканалах «Футбол 1/2».

Как сообщил PR-специалист телеканалов «Футбол 1/2» Даниил Вереитин, после работы на матчах сборной Украины во Львове комментатор отправился в отпуск. Вацко на данный момент остается сотрудником телеканалов.

Напомним, информацию о том, что Вацко покинул телеканалы, распространил глава профсоюза футболистов Олег Печерный.

"По достоверной информации, "Великий комментатор" Виктор Вацко покинул телеканалы "Футбол 1/2". Мало платят, "Роттердам+" закончился! Наверное, пойдет в депутаты?" – написал Печерный.