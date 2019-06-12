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"Хочу быть вратарем": Мбаппе троллит мировые СМИ

"Хочу быть вратарем": Мбаппе троллит мировые СМИ
13:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Килиан заявил, что не выдвигал никаких ультиматумов ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе опроверг слухи о своих требованиях к руководству парижского клуба.

Ранее Twitter Transfer News опубликовал информацию о том, что представители Мбаппе направили перечень из трех требований боссам парижан.

Согласно этому "списку" футболист должен играть только на позиции форварда и выполнять все пенальти в команде. Также представители Килиана якобы потребовали увеличить процент имиджевых прав на использование образа игрока.

В ответ на этот пост Мбаппе написал: "Простите, вы забыли, что Килиан Мбаппе хочет быть вратарем. Это фейковые новости".

В минувшем сезоне футболист принял участие в 43 играх в составе парижан и забил 39 голов.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ из-за разногласий в команде. Однако, ПСЖ не готов продать Мбаппе дешевле 250 миллионов евро.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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