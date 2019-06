"Хочу быть вратарем": Мбаппе троллит мировые СМИ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе опроверг слухи о своих требованиях к руководству парижского клуба.

Ранее Twitter Transfer News опубликовал информацию о том, что представители Мбаппе направили перечень из трех требований боссам парижан.

Согласно этому "списку" футболист должен играть только на позиции форварда и выполнять все пенальти в команде. Также представители Килиана якобы потребовали увеличить процент имиджевых прав на использование образа игрока.

В ответ на этот пост Мбаппе написал: "Простите, вы забыли, что Килиан Мбаппе хочет быть вратарем. Это фейковые новости".

Sorry you forgot something, Kylian Mbappé want to play goalkeeper



FAKE NEWS