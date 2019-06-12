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Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня

Бельгия - Шотландия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Бельгия - Шотландия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
13:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Бельгийцы одержали победу благодаря двум точным ударам Лукаку и голу де Брюйне.

Во вторник, 11 июня, в рамках отбора на Евро-2020 состоялся матч группы I между сборными Бельгии и Шотландии.

Подопечные Роберто Мартинеса одержали легкую домашнюю победу со счетом 3:0.

Смотрите видеообзор этой встречи:

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня

Бельгия – Шотландия 3:0

Голы: Лукаку, 45+1, 57, Де Брюйне, 90+2

Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Компани (Вермален, 90), Вертонген – Менье, Тилеманс (Мертенс, 78), Витсель, Т. Азар (Карраско, 90) – Де Брюйне, Лукаку, Э. Азар.

Шотландия: Маршалл – О`Доннелл, Малгрю, Маккенна, Тейлор – Мактоминай, Маклин – Рассел (Форрест, 67), Армстронг (Фрейзер, 32), Макгрегор – Берк.

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Сборная Шотландии, Футбол, Сборная Бельгии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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