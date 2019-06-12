Бельгия - Шотландия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Во вторник, 11 июня, в рамках отбора на Евро-2020 состоялся матч группы I между сборными Бельгии и Шотландии.
Подопечные Роберто Мартинеса одержали легкую домашнюю победу со счетом 3:0.
Смотрите видеообзор этой встречи:
Бельгия – Шотландия 3:0
Голы: Лукаку, 45+1, 57, Де Брюйне, 90+2
Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Компани (Вермален, 90), Вертонген – Менье, Тилеманс (Мертенс, 78), Витсель, Т. Азар (Карраско, 90) – Де Брюйне, Лукаку, Э. Азар.
Шотландия: Маршалл – О`Доннелл, Малгрю, Маккенна, Тейлор – Мактоминай, Маклин – Рассел (Форрест, 67), Армстронг (Фрейзер, 32), Макгрегор – Берк.