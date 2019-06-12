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Лидер сборной Колумбии дал согласие на переход в Наполи

Лидер сборной Колумбии дал согласие на переход в Наполи
14:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Полузащитник Реала Хамес Родригес согласился на переход в Наполи.

Полузащитник Реала Хамес Родригес согласился на переход в Наполи. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

Сообщается, что неаполитанцы возьмут Хамеса в аренду с правом выкупа. Отметим, что Родригес хорошо знаком с главным тренером Наполи Карло Анчелотти, с которыми он вместе работал в Реале и Баварии.

Предыдущие 2 сезона Родригес провел на правах аренды в Баварии. Мюнхенский клуб не стал активировать опцию выкупа, поэтому Хамес вернулся в Реал в начале лета. За трансфер колумбийца мадридцы в 2014 году заплатили Монако 60 миллионов евро.

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В завершившемся сезоне Родригес сыграл за Баварию 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Бавария выиграла чемпионат и Кубок Германии по итогам сезона.

Наполи в чемпионате Италии финишировал на втором месте.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Хамес Родригес.
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