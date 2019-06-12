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Семь клубов УПЛ проголосовали за единый ТВ-пул от ТК Футбол 1/2

Семь клубов УПЛ проголосовали за единый ТВ-пул от ТК Футбол 1/2
15:57 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Решение о создании единого пула будет принято позже.

Сегодня в Доме футбола проходит Общее собрание участников УПЛ, на котором рассматриваются различные вопросы по регламенту, календарю соревнований, а также реализации медиа-прав.

Как стало известно Sport Arena, семь клубов УПЛ проголосовали за единый ТВ-пул от ТК Футбол 1/2. Пятеро были против. Руководство УПЛ решило принять к рассмотрению вопрос о создании единого телевизионного пула.

В мае директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов заявил, что Премьер-лига в июне представит результаты тендера о едином пуле.

Назван лучший игрок мая в УПЛ

Ранее президент Премьер-лиги Томас Гримм говорил, что тендер должен принести большую сумму денег, а журналист Игорь Цыганык сообщал, что некоторые клубы Премьер-лиги уже договариваются с телеканалами напрямую о показе собственных домашних матчей в следующем сезоне. 

В сезоне 2018/19 в УПЛ были три транслятора, среди которых Медиа Группа Украина (Шахтер, Мариуполь, Десна, Ворскла, Олимпик, Арсенал-Киев, Черноморец, Александрия, ФК Львов), Медиа Группа 1+1 (Заря, Динамо), а также ZIK (Карпаты).

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Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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