Победа Португалии в Лиге наций: что это означает для Украины

Новости спорта: Первый турнир Лиги наций, который проходил в Португалии, имел исключительно имиджевый характер.

Сборная Португалии выиграла финал четырех Лиги наций, обыграв в финале Нидерланды. Впрочем, победа национальной сборной Португалии в новом футбольном турнире Лига наций не гарантирует ей право участия в Евро-2020. Лишь премиальные и завоеванный трофей стали главными бонусами португальцев.

Португалия играет в одной группе со сборной Украины в отборе на Евро-2020 и после двух матчей она занимает третье место в группе.

Лига нация дает сборным право пробиться на чемпионат Европы 2020 года. 20 из 24 его участников турнира будут определены в отборочном турнире Евро-2020 в марте-ноябре 2019 года среди двух лучших команд в каждой из 10 отборочных групп. Еще 4 путевки на чемпионат будут разыграны в матчах плей-офф среди победителей групп в четырех лигах Лиги наций (A, B, C, D) в марте 2020 года. Это произойдет после отбора на Евро-2020 среди команд, которые не получили путевки.

Таким образом, в случае неудачи в отборочной группе Португалия получила дополнительную возможность защитить титул действующего чемпиона Европы.

Команде Шевченко не стоит расслабляться в матчах с Португалией, которая будет бороться в отборе Евро-2020 до конца.