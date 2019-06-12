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Палкин о новом тренере Шахтера

Палкин о новом тренере Шахтера
23:07 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сергей Палкин поделился ожиданиями от работы нового главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

Генеральный директор оптимистично настроен и ожидает плодотворного сотрудничества.

«Прежде всего, он соответствует нашей философии. Она всем известна и понятна, мы проповедуем атакующий футбол, красивый футбол. Луиш Каштру играет в такой футбол При этом, современные тенденции меняются не только в атаке, но и в обороне. Если раньше, например, были индивидуальные оборонительные действия, то сегодня уже зональные. Развитие футбола идет очень быстро и Луиш Каштру на этой волне. Постоянно учится, внедряет новые технологии, новые знания. И один из главных факторов это то, что он очень хорошо работает с молодежью, очень хорошо может внедрять молодежь в коллектив.

Луиш Каштру - главный тренер Шахтера

Наша задача – найти главного тренера, который бы много лет оставался с клубом, развивал клуб и делал бы его сильнее и сильнее. Все-таки сложно, каждый сезон или два сезона менять тренера. Каждая смена тренера – это определенные изменения. Дай Бог, чтобы в лучшую сторону, а не в худшую. Найти своего тренера не так то легко», - сказал Палкин.

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Футбол, Сергей Палкин, Новости футбола, Луиш Каштру.
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