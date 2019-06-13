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Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси

Мбаппе забил первые 100 голов в карьере быстрее, чем Роналду и Месси
00:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Килиан Мбаппе опережает бомбардирский график лучших футболистов мира последнего десятилетия.

В матче Андорра — Франция нападающий гостей Килиан Мбаппе забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й — в профессиональной карьере.

Достижение покорилось французскому вундеркинду в возрасте 20 лет и 173 дней — ни португалец Криштиану Роналду, ни аргентинец Лионель Месси не разменяли свою первую сотню голов быстрее. Роналду свой 100-й гол забил в возрасте 22 лет и 356 дней, а аргентинец — в возрасте 22 лет и 97 дней.

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Напомним, 27 голов Мбаппе забил в составе «Монако», 60 за «ПСЖ» и 13 за сборную Франции. В своём возрасте он может похвастать тремя завоёванными чемпионствами Франции («Монако» — 1, «ПСЖ» — 2) и выигранным чемпионатом мира, на котором он был признан лучшим молодым игроком.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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