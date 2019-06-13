Колос будет играть домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий рассказал о ситуации с "Олимпиком" и о том, где команда будет играть домашние матчи в своем дебютном сезоне в УПЛ:
"Почему поддержали "Олимпик"? Однозначного решения по ним не было. Послушали, по ходу разговора созрело решение.
У нас все в порядке с аттестатом.
Где будем играть? Стадион "Динамо" имени Лобановского. Будем делить его с "Олимпиком".
VAR, я так понимаю, будет через один сезон. По транслятору матчей "Колоса" в следующем сезоне еще не было разговоров.
Если не допустят "Олимпик", кого поддержу? Не могу сказать ничего на этот счет. Все должно быть в рамках закона, есть регламент, который должен соблюдаться".