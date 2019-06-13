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Колос будет играть домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо

Колос будет играть домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо
01:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Колос

Новости спорта: Новичок УПЛ ФК Колос определился со своей домашней ареной.

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий рассказал о ситуации с "Олимпиком" и о том, где команда будет играть домашние матчи в своем дебютном сезоне в УПЛ:

"Почему поддержали "Олимпик"? Однозначного решения по ним не было. Послушали, по ходу разговора созрело решение.

У нас все в порядке с аттестатом.

Где будем играть? Стадион "Динамо" имени Лобановского. Будем делить его с "Олимпиком".

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VAR, я так понимаю, будет через один сезон. По транслятору матчей "Колоса" в следующем сезоне еще не было разговоров.

Если не допустят "Олимпик", кого поддержу? Не могу сказать ничего на этот счет. Все должно быть в рамках закона, есть регламент, который должен соблюдаться".

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
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