Колос будет играть домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо

Новости спорта: Новичок УПЛ ФК Колос определился со своей домашней ареной.

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий рассказал о ситуации с "Олимпиком" и о том, где команда будет играть домашние матчи в своем дебютном сезоне в УПЛ:

"Почему поддержали "Олимпик"? Однозначного решения по ним не было. Послушали, по ходу разговора созрело решение.

У нас все в порядке с аттестатом.

Где будем играть? Стадион "Динамо" имени Лобановского. Будем делить его с "Олимпиком".

VAR, я так понимаю, будет через один сезон. По транслятору матчей "Колоса" в следующем сезоне еще не было разговоров.

Если не допустят "Олимпик", кого поддержу? Не могу сказать ничего на этот счет. Все должно быть в рамках закона, есть регламент, который должен соблюдаться".