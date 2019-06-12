Первые слова Каштру на посту главного тренера Шахтера (Видео)

Новости спорта: Португальский специалист Луиш Каштру прокомментировал свое назначение главным тренером донецкого футбольного клуба “Шахтер”, состоявшееся сегодня, 12 июня.

Луиш Каштру, в частности, отметил, что имел несколько проектов для продолжения карьеры, но сразу выбрал “Шахтер”, как только получил от него предложение.

“Это особый момент для меня. Я очень обрадовался приглашению “Шахтера”. У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от “Шахтера”, смотрел только в сторону этого клуба.

Я действительно довольно давно за ним следил, поскольку португальский тренер Паулу Фонсека работал здесь, к тому же ранее мы уже пересекались с ним в “Порту”. Он один из лучших специалистов нашей страны. Знаю, какой футбол демонстрирует “Шахтер”. Рад, что стал частью клуба”, - цитирует Каштру пресс-служба ФК “Шахтер”.

Как сообщалось, донецкий футбольный клуб “Шахтер” подписал контракт с новым главным тренером Луишем Каштру. Соглашение с 57-летним португальским специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на 2 года.