Месси обвинили в уклонении от уплаты налогов

Новости спорта: Бывший сотрудник благотворительного фонда "Лео Месси" Федерико Реттори подал иск в Национальную судебную коллегию Испании против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает УНН со ссылкой на abc.es, иск также подан против отца футболиста. Более того, заявление подано против самого фонда как юридического лица из-за возможных махинаций.

Реттори, работавший в фонде с 2012 по 2015 год, обвиняет Месси в преступлении против государственного бюджета, мошенничестве и отмывании средств.

По его утверждению, денежные средства, которые получал фонд, "сначала должны были быть направлены на социальные акции, а, вместо этого, они были перенаправлены на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от тех, что были заявлены фондом".

Реттори уверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.