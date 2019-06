В матче первого тура группового турнира женского чемпионата мира-2019 сборная США разгромила Таиланд (13:0).

Стоит отметить, что американки забили за один матч больше, чем мужская сборная США за год.

We're just going to leave this here pic.twitter.com/hVHRi9Ta5j

— espnW (@espnW) 11 июня 2019 г.