УПЛ ввела плей-офф за место в Лиге Европы

Новости спорта: В регламент чемпионата Украины были внесены изменения.

УПЛ официально подтвердила, что в регламент чемпионата были введены изменения: теперь появится плей-офф за место в Лиге Европы, который пройдет после завершения второго этапа чемпионата.

В первом раунде, который будет состоять из одного матча, 5-я команда примет на своем поле 8-ю, а 6-я команда сыграет с 7-й. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку в ЛЕ также в одном матче на поле команды, занявшей более высокое место в итоговой таблице.

Если путевку в ЛЕ получит победитель Кубка Украины, то в плей-офф примут участие команды с 4-го по 7 места.