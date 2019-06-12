Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера

Новости спорта: Ранее официальный сайт Шахтера объявил о том, что новым главным тренером команды стал 58-летний специалист Луиш Каштру.

С португальцем подписан контракт сроком на два сезона. Таким образом, "горняки" не отошли от своей философии и в очередной раз пригласили тренера из Европы. Так кто же такой Луиш Каштру и в какой футбол играли его команды?

Родившийся в 1961 году Луиш Каштру выступал на позиции правого защитника, но большую часть своей 17-летней профессиональной карьеры провел в малоизвестных командах низших дивизионов Португалии, и лишь в составе Витории Гимараэш и Элваша ненадолго засветился в Примейре (29 матчей за три сезона в высшем португальском дивизионе).

Завершив карьеру игрока в 1997 году в Агуэде, Каштру спустя год там же начал тренерскую карьеру. Проработав, нигде не задерживаясь надолго, в нескольких клубах низших дивизионов, в 2003 году он получил приглашение из Пенафьеля и дебютировал в Примейре. Отработав один сезон в команде, которая в итоге заняла 11-е место, Каштру получил предложение от Порту. Возможно, "драконов" впечатлила победа, которую малоизвестный специалист и его команда одержали над заклятым врагом "сине-белых" – Бенфикой.

Правда, начинать работать в Порту Луишу пришлось не с первой командой, а в академии клуба, постепенно поднимаясь по иерархической лестнице до второй команды. А 5 марта 2014 года, после того, как Порту уволил Паулу Фонсеку (чем не перст судьбы?), Каштру принял бразды правления главной командой и руководил ею до конца сезона.

За это время под руководством Каштру команда провела девять матчей (шесть побед и три поражения) и в итоге заняла третье место, пропустив вперед Бенфику и Спортинг. Видимо, это не устроило руководство, и в сезоне-2014/15 Каштру вновь возглавлял Порту В.

С 2016 года потенциальный тренер Шахтера принял решение оставить работу с дублерами, и последние три года руководил выступавшими в элитном португальском дивизионе Риу Аве, Шавишем и Виторией Гимараэш, при этом с каждым годом в каждой новой команде специалист достигал все более высокого результата: Риу Аве-2016/17 — 7-е место, Шавиш-2017/18 — 6-е, Гимараэш-2018/19 — 5-е и путевка в Лигу Европы.





Витория Гимараэш под руководством Луиша Каштру достаточно надежно играла в обороне (меньше пропустила только тройка португальских грандов — Бенфика, Порту и Спортинг), сумела по ходу чемпионата по разу обыграть Спортинг и Порту, и лишь в двух матчах пропустила более двух мячей.

Излюбленной тактической схемой Луиша Каштру является 4-1-4-1, хотя порой, в зависимости от кадровой ситуации и соперника, применяется расстановка 4-3-3 или 4-2-3-1.

Несмотря на относительно успешную работу, учитывая скромные возможности своих команд, Луиш Каштру редко где задерживался более, чем на сезон. Что касается трофеев, то у Каштру он только один — за победу в португальской Сегунде с Порту В в сезоне-2015/16.