Свадьба Рамоса: кто приглашен

Новости спорта: Серхио Рамос пригласил на свою свадьбу Зинедина Зидана, Жерара Пике с Шакирой.

Стал известен список гостей, которые посетят свадьбу капитана "Реала" Серхио Рамоса с его избранницей Пилар Рубио. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на мероприятие Рамосом и Рубио были приглашены главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан и президент "Королевского клуба" Флорентино Перес. Из игроков "Реала" свадьбу посетят Лукас Васкес, Лука Модрич и Кейлор Навас.

Приглашение получили также игроки "Барселоны" Жерар Пике со своей спутницей Шакирой, Жорди Альба и Серхио Бускетс, бывший наставник "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске, нынешний главный тренер "красной фурии" Луис Энрике, экс-футболисты мадридского клуба Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Роналдо, Дэвид Бекхэм и Икер Касильяс.