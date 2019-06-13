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Свадьба Рамоса: кто приглашен

Свадьба Рамоса: кто приглашен
20:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Серхио Рамос пригласил на свою свадьбу Зинедина Зидана, Жерара Пике с Шакирой.

Стал известен список гостей, которые посетят свадьбу капитана "Реала" Серхио Рамоса с его избранницей Пилар Рубио. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на мероприятие Рамосом и Рубио были приглашены главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан и президент "Королевского клуба" Флорентино Перес. Из игроков "Реала" свадьбу посетят Лукас Васкес, Лука Модрич и Кейлор Навас.

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Приглашение получили также игроки "Барселоны" Жерар Пике со своей спутницей Шакирой, Жорди Альба и Серхио Бускетс, бывший наставник "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске, нынешний главный тренер "красной фурии" Луис Энрике, экс-футболисты мадридского клуба Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Роналдо, Дэвид Бекхэм и Икер Касильяс.

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Серхио Рамос, Футбол, Новости футбола.
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