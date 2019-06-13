Скачать
Четверг, 13.06.2019
Мужская сборная Украины по волейболу победила Чехию
Мужская сборная Украины по волейболу победила Чехию
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко

Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
07:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Виктор Цыганков стал автором самого быстрого дубля в истории сборной Украины.

Вингер Динамо Виктор Цыганков стал автором самого быстрого дубля в истории сборной Украины, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Цыганков, забивший два гола в ворота сборной Сербии в отборочном матче (5:0) к чемпионату Европы 2020 года, сделал это с интервалом в одну минуту.

Прежним обладателем рекорда был Виктор Леоненко, забивший в ворота США два гола на 41-й и 43-й минутах встречи в октябре 1993 года.

Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера

Всего на счету вице-капитана киевского Динамо 15 матчей за главную команду страны, в которых он забил 3 гола.

После матчей с Сербией и Люксембургом (1:0) команда Андрея Шевченко сохраняет лидерство в отборочной группе, оторвавшись от ближайших преследователей на 6 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Виктор Леоненко, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
02 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
03 Украина уступила чемпионам мира по гандболу в отборе на Евро-2020
04 Фьюри: Джошуа закончился
05 Владимир Кличко рассказал о советах Билла Клинтона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь