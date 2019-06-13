Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко

Новости спорта: Виктор Цыганков стал автором самого быстрого дубля в истории сборной Украины.

Вингер Динамо Виктор Цыганков стал автором самого быстрого дубля в истории сборной Украины, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Цыганков, забивший два гола в ворота сборной Сербии в отборочном матче (5:0) к чемпионату Европы 2020 года, сделал это с интервалом в одну минуту.

Прежним обладателем рекорда был Виктор Леоненко, забивший в ворота США два гола на 41-й и 43-й минутах встречи в октябре 1993 года.

Всего на счету вице-капитана киевского Динамо 15 матчей за главную команду страны, в которых он забил 3 гола.

После матчей с Сербией и Люксембургом (1:0) команда Андрея Шевченко сохраняет лидерство в отборочной группе, оторвавшись от ближайших преследователей на 6 очков.