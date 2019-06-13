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Ахметов прокомментировал назначение Каштру

Ахметов прокомментировал назначение Каштру
07:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Ринат Ахметов признался, что клуб давно был готов подписать Луиша Каштру.

Президент Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал назначение Луиша Каштру главным тренером "горняков".

По словам Ахметова, Каштру мог возглавить клуб еще в прошлом году, если бы руководство не договорилось с Паулу Фонсекой.

"Мы говорим Луишу добро пожаловать. Я очень доволен, что этот специалист сегодня с нами и является главным тренером Шахтера. Почему именно он? Как вы помните, год назад мы вели переговоры с Паулу о продлении контракта. Мы могли договориться, а могли не договориться.

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Если бы мы не договорились, я очень сильно хотел пригласить именно Луиша Каштру. Мои помощники, наш менеджмент всегда внимательно следят за тренерскими идеями.

Они говорили о том, что этот специалист подходит под нашу философию и стиль игры и будет радовать наших болельщиков яркой, атакующей, красивой и победной игрой. У него прекрасные идеи. Это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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ФК Шахтер, Футбол, Ринат Ахметов, Новости футбола, Луиш Каштру.
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