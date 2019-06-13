Фонсека рассказал о трансферных целях Ромы

Новости спорта: Паулу Фонсека рассказал о том, как покидал Шахтер и о своих амбициях в римском клубе.

Новый главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о том, как покидал Шахтер, о своих амбициях в римском клубе, а также признался, что хотел бы видеть в составе своей новой команды некоторых футболистов Шахтера.

«Рад, что моя судьба решилась. Благодарен руководству клуба [Шахтера], что они пошли мне навстречу и отпустили. Я оставил часть сердца в Шахтере и всегда буду с теплотой вспоминать клуб, руководство, болельщиков. Я провел незабываемое время в команде, и рад, что смог привить клубу чемпионский дух. Спасибо всем, кто был со мной все это время», — заявил Фонсека в интервью Главреду.

«Как ни крути, но Рома — это великий клуб. Я рад, что мне выпала честь стать частью этой команды. Понимаю руководство и болельщиков, когда они хотят трофеев, а их нет. Сделаю все, чтобы команда вернулась на чемпионскую тропу и была непобедимой. На мой взгляд, такой клуб должен стабильно участвовать в Лиге чемпионов».

«Да, некоторые игроки Шахтера мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт и если стороны не договорятся, то они не перейдут. Фамилии тех, кто может к нам перейти называть не буду, но подтвержу, что действительно 3-4 футболиста мне интересны».

Напомним, что вчера Фонсека был объявлен новым главным тренером Ромы. Контракт с португальцем подписан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что из Шахтера в Рому вслед за Фонсекой могут перейти защитник Исмаили и полузащитники Маркос Антонио, Тарас Степаненко и Тайсон.

Шахтер уже назначил нового главного тренера. Им стал Луиш Каштру, подписавший с Горняками 2-летний контракт.

Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в рамках Серии А, из-за чего осталась без путевки в Лигу чемпионов.