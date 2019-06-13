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Арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию Райолы

Арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию Райолы
08:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Спортивный абритражный суд в Лозанне (CAS) принял к рассмотрению апелляцию известного футбольного агента Мино Райолы.

Спортивный абритражный суд в Лозанне (CAS) принял к рассмотрению апелляцию известного футбольного агента Мино Райолы, сообщается в официальном заявлении организации.

Таким образом, Райола сможет вернуться к работе агентом как минимум до июля, когда CAS определится с вердиктом. Актуальным остается лишь запрет на его работу в Италии.

Напомним, в мае ФИФА запретила агенту заниматься футбольной деятельностью сроком на 3 месяца. Причиной отстранения являлись предполагаемые нарушения в сделке по переходу клиента Райолы форварда Сассуоло Джанлуки Скамакки в Зволле.

Сам агент утверждает, что отстранение от работы имеет под собой политическую подоплеку. Райола уверен, что дисквалифицирован из-за своих слов в адрес Федерации футбола Италии, которую агент назвал «слабой и несуществующей».

Скандальный агент Райола получил трехмесячную дисквалификацию

Мино Райола — один из самых известных и успешных агентов в мировом футболе. Среди его клиентов масса именитых футболистов: Златан Ибрахимович, Марио Балотелли, Поль Погба, Блез Матюиди, Кингсли Коман.

В данный момент он представляет также интересы защитника Аякса Маттейса Де Лигта, который стал предметом раздора ряда европейских грандов.

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Поль Погба, Футбол, Марио Балотелли, Мино Райола, Новости футбола, Златан Ибрахимович, Блез Матюиди, Кингсли Коман.
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