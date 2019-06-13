Шахтер проведет контрольный матч с Ромой Фонсеки

Новости спорта: Сергей Палкин в интервью официальному сайту донецкого Шахтера заявил, что Горняки в июле-августе проведут товарищеский поединок против Ромы в Харькове.

Сергей Палкин в интервью официальному сайту донецкого Шахтера заявил, что Горняки в июле-августе проведут товарищеский поединок против Ромы в Харькове. Проведение этой игры было оговорено при переговорах двух клубов о переходе Паулу Фонсеки на тренерский пост в Роме.

«На всех сборах в это межсезонье проведем где-то семь спаррингов. И еще один экстра-спарринг: когда Паулу уходил в Рому, мы договорились, чтобы Рома приехала в Харьков провести товарищеский матч. Четкой даты нет, но есть июль и август. В этом промежутке мы должны договориться», — цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

«Если в этом не договоримся, то уже в следующем сезоне. Но по условиям разрыва контракта с Паулу, одно из условий – сыграть товарищеский матч. К этим семи товарищеским может добавиться восьмой, с Ромой. Это интересно для болельщиков: наш сегодняшний тренер, наш бывший тренер, новые команды у одного и другого. Я думаю, будет полный стадион, чтобы посмотреть это противостояние».

Напомним, что во вторник Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера — контракт подписан до 2022 года.

Шахтер не стал затягивать с объявлением имени нового главного тренера — им стал Луиш Каштру, подписавший с Горняками двух-летнее соглашение.

Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ и Кубок Украины. Рома в Серии А финишировала лишь на 6-й позиции, в результате чего получила путевку в Лигу Европы.