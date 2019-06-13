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Йович прокомментировал свой переход в Реал

Йович прокомментировал свой переход в Реал
10:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Футболист представлен в качестве игрока Реала.

Нападающий сборной Сербии Лука Йович прокомментировал свой переход в мадридский Реал. "Сливочные" официально представили футболиста.

"Сейчас я – самый счастливый человек на Земле, ведь подписал контракт с самым сильным клубом. Я считаю что сделал правильный выбор. Постараюсь сделать все возможное, чтобы Реал выигрывал больше трофеев и титулов", - сказал Йович пресс-службе Реала.

Прошлым клубом Йовича был немецкий Айнтрахт. В минувшем сезоне Йович сыграл 48 матчей, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

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Напомним, Реал объявил о трансфере Луки Йовича 4-го июня. Сумма перехода составила около 60 миллионов евро.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
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