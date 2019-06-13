Появились новые претенденты на Малиновского

Новости спорта: Руслан Малиновский заинтересовал итальянские Сампдорию и Аталанту.

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский заинтересовал итальянские Сампдорию и Аталанту. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

"Аталанта ищет усиление в линии полузащиты под Лигу чемпионов. Сампдория хочет усилиться перед следующем сезоном Серии А, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году", - сообщает источник.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 12.5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Также, полузащитник стал чемпионом Бельгии с клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновский отказался от трансфера в московский Спартак.