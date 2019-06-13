Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Новости спорта: В Ла-Корунье состоялся первый полуфинальный матч за выход в Ла Лигу.

Депортиво на Риасоре принимал Малагу. Победу праздновали хозяева, которые по ходу матча дважды отыгрывались.

У "анчоусов" весь матч отыграл арендованный у Шахтера Густаво Бланко-Лещук. Евгений Селезнев не попал в заявку на игру.

Ответный поединок состоится 15 июня, в субботу на поле Малаги. В другом полуфинале встретятся Мальорка и Альбасете (первый матч — завтра, 13 июня; ответный матч — в воскресенье, 16 июня).

Победители полуфинальных дуэлей разыграют между собой путевку в Ла Лигу в двухматчевом противостоянии (20 июня, 23 июня).

Депортиво - Малага 4:2

Голы: К. Фернандес, 21, 63, Педро, 56, Валле, 78 — Л. Эрнандес, 18, Онтиверос, 37.

Депортиво: Хименес — Симон, Дуарте, Сомма, С. Гарсия — Картабиа (Кабальо, 81), Бергантинос, Експосито, Педро (Науель, 69) — К. Фернандес, Валле (В. Гомес, 86).

Малага: Мунир — И. Родригес, Л. Эрнандес, П. Торрес (Д. Гонсалес, 80), Рикка — Баре — Р. Сантуш, Булахруд (Моран, 66), Адриан (Пачеко, 66), Онтиверос — Бланко-Лещук.

Предупреждения: Педро — И. Родригес, Баре, Онтиверос.