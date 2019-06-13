Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)
14:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Депортиво

Новости спорта: В Ла-Корунье состоялся первый полуфинальный матч за выход в Ла Лигу.

Депортиво на Риасоре принимал Малагу. Победу праздновали хозяева, которые по ходу матча дважды отыгрывались.

У "анчоусов" весь матч отыграл арендованный у Шахтера Густаво Бланко-Лещук. Евгений Селезнев не попал в заявку на игру.

Ответный поединок состоится 15 июня, в субботу на поле Малаги. В другом полуфинале встретятся Мальорка и Альбасете (первый матч — завтра, 13 июня; ответный матч — в воскресенье, 16 июня).

Зозуля и Селезнев узнали соперников в плей-офф за выход в Примеру

Победители полуфинальных дуэлей разыграют между собой путевку в Ла Лигу в двухматчевом противостоянии (20 июня, 23 июня).

Депортиво - Малага 4:2

Голы: К. Фернандес, 21, 63, Педро, 56, Валле, 78 — Л. Эрнандес, 18, Онтиверос, 37.

Депортиво: Хименес — Симон, Дуарте, Сомма, С. Гарсия — Картабиа (Кабальо, 81), Бергантинос, Експосито, Педро (Науель, 69) — К. Фернандес, Валле (В. Гомес, 86).

Малага: Мунир — И. Родригес, Л. Эрнандес, П. Торрес (Д. Гонсалес, 80), Рикка — Баре — Р. Сантуш, Булахруд (Моран, 66), Адриан (Пачеко, 66), Онтиверос — Бланко-Лещук.

Предупреждения: Педро — И. Родригес, Баре, Онтиверос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Депортиво, ФК Малага, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Депортиво - Малага.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
02 Фьюри: Джошуа закончился
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
05 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь