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Защитник Шахтера может перейти в португальский клуб

Защитник Шахтера может перейти в португальский клуб
06:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко может в ближайшее время перейти в португальскую "Виторию Гимарайнш".

Как сообщает Guimaraesdigital.com, 25-летний футболист фигурирует в переговорах между украинским и португальским клубами в качестве компенсации за переход тренера Луиша Каштру, накануне возглавившего "Шахтер".

Отмечается, что Бондаренко не входит в планы "горняков", а потому боссы клуба рассматривают вариант с уходом центрбека в "Виторию Гимарайнш" как приемлемый.

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Валерий Бондаренко перешел в "Шахтер" зимой из "Александрии" за 600 тысяч евро, но во второй части сезона провел лишь один матч за "горняков".

Ранее сообщалось, что за досрочное расторжение контракта Каштру "Шахтеру" предстоит заплатить 1 миллион евро. Однако позднее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сообщил, что стороны договариваются о реструктуризации этой суммы за счет невыполненных со стороны португальцев условий аренды фулбека Додо.

 

 

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Валерий Бондаренко.
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