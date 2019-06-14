Шахтер интересуется защитником Милана

Новости спорта: Парагваец Густаво Гомес находится в фокусе внимания донецкого клуба.

Защитник "Милана" Густаво Гомес, который с августа минувшего года на правах аренды выступает в Бразилии за "Палмейрас", попал в поле зрения "Шахтера". Об этом в твиттере информирует руководитель Radio Rossonera Симоне Кристао.

Договор займа между "Миланом" и "Палмейрасом" по игроку истекает 30 июня, но у бразильцев есть опция на выкуп контракта 26-летнего футболиста за 4,5 миллиона евро.

Ожидается, что "Палмейрас" воспользуется правом покупки Гомеса, после чего бразильскому клубу, вероятно, придется вступить в трансферные переговоры по игроку с "Шахтером".

Густаво Гомес является универсальным игроком обороны. Преимущественно играет в центре защиты, но также способен закрыть и любой из флангов.

В "Милан" парагваец перешел летом 2016 года из "Лануса" за 8,5 миллионов евро, но за два сезона провел только 20 поединков в рядах "россонери".